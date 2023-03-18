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ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с карточками: в чем причина

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Киев, Суббота 18 марта 2023 15:58
ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с карточками: в чем причина Фото: ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с карточками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Клиентов ПриватБанка предупреждают о возможных проблемах в работе с картами в ночь на 19 марта. Это связано с техническими работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Отметим, что данное предупреждение опубликовано в "Приват24 для бизнеса".

"Уважаемые клиенты, мы делаем ПриватБанк лучше, комфортнее и еще технологичнее, поэтому запланировали технические работы: В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с карточками", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали об изменениях, касающихся, в частности, популярного приложения "Приват24 для бизнеса".

Добавим, также сообщалось, что ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитов.

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