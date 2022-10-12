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ВСУ изменили динамику войны с Россией, - глава Пентагона

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Среда 12 октября 2022 16:32
ВСУ изменили динамику войны с Россией, - глава Пентагона Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные достигли чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения России, ВСУ изменили динамику войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минобороны США Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна".

По словам главы Пентагона, несмотря на нападения на гражданские цели, безответственные угрозы, риторику главы Кремля Владимира Путина, ВСУ продолжают менять ситуацию на поле боя благодаря предоставленному партнерами вооружению.

"Когда мы встречались в сентябре, мы все наблюдали, как Украина достигла чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городков от российской оккупации и вернули тысячи километров квадратных своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам", - заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что нападения России будут лишь усиливать решимость союзников в помощи Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 12 октября, в Брюсселе началось шестое заседание Контактной группы по обороне Украины. Главной темой повестки дня будет усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Агентство рассказывало о том, чего ждать от шестого заседания "Рамштайна". Не исключается, что одной из тем будет заявка Украины на вступление в НАТО.

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