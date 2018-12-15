Присутніх на Софійській площі попередили про провокації

Фото: автомобілі силовиків в центрі Києва (РБК-Україна)

МВС просить киян і гостей міста не реагувати на можливі провокації

Під час Об'єднавчого собору УПЦ у центрі Києва можливі провокації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

МВС нагадує киянам і гостям столиці, що сьогодні очікується велике скупчення людей у центрі міста у зв'язку з проведенням Об'єднавчого собору.

"Всі підрозділи МВС працюють в посиленому режимі для вашої безпеки. Не реагуйте на можливі провокації, а у випадку незрозумілих для вас ситуацій звертайтеся до правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва через Собор посилили заходи безпеки. Зокрема, на в'їздах до центральної частини чергують посилені екіпажі поліції, підходи до Софійської площі перекрито, вхід на саму на площу можливий тільки через рамки з металошукачами. У присутніх також перевіряють документи і проводять огляд на предмет наявності зброї.

Зазначимо, з самого ранку на Софійській площі збираються прихильники автокефалії. Тут присутні парафіяни різних церков, у тому числі з інших міст. На площі також встановлено великий екран, на якому транслюватимуть відкриту частину Об'єднавчого собору.