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На Софійській площі збираються прихильники автокефалії

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 09:28
На Софійській площі збираються прихильники автокефалії
Фото: прихильники автокефалії на Софійській площі (РБК-Україна)

Офіційна частина Об'єднавчого собору розпочнеться близько 10:00

Перед початком Об'єднавчого собору на Софійській площі в Києві збираються прихильники автокефалії. Про це з місця подій повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, на площі збираються парафіяни різних церков, у тому числі з інших міст. На саму площу людей пропускають через рамки безпеки. Тут також встановлено великий екран, на якому транслюватимуть відкриту частину Об'єднавчого собору.

 

Фото: прихильники автокефалії

Нагадаємо, сьогодні в Софійському соборі пройде Об'єднавчий собор, на якому оголосять про створення нової помісної церкви, а також оберуть її главу. 

Як повідомили джерела РБК-Україна, в Соборі візьмуть участь 192 делегата. У тому числі 126 представників УПЦ Київського патріархату, 36 від УАПЦ і можливо близько 30 представників УПЦ Московського патріархату. Собор буде помісним, тому до обрання предстоятеля нової церкви залучили єпископів, священиків і мирян.

Напередодні також стало відомо, що Собор пройде в закритому режимі, тобто представники преси не зможуть бути присутніми безпосередньо на основній частині. Голосування за голову нової церкви також пройде за зачиненими дверима.

 

 

 

 

Стала відома кількість делегатів на Об'єднавчому соборі
Новини України церковьАвтокефаліяОб'єднавчий собор
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