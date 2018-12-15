На Софійській площі збираються прихильники автокефалії

Фото: прихильники автокефалії на Софійській площі (РБК-Україна)

Офіційна частина Об'єднавчого собору розпочнеться близько 10:00

Перед початком Об'єднавчого собору на Софійській площі в Києві збираються прихильники автокефалії. Про це з місця подій повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, на площі збираються парафіяни різних церков, у тому числі з інших міст. На саму площу людей пропускають через рамки безпеки. Тут також встановлено великий екран, на якому транслюватимуть відкриту частину Об'єднавчого собору.

Фото: прихильники автокефалії

Нагадаємо, сьогодні в Софійському соборі пройде Об'єднавчий собор, на якому оголосять про створення нової помісної церкви, а також оберуть її главу.

Як повідомили джерела РБК-Україна, в Соборі візьмуть участь 192 делегата. У тому числі 126 представників УПЦ Київського патріархату, 36 від УАПЦ і можливо близько 30 представників УПЦ Московського патріархату. Собор буде помісним, тому до обрання предстоятеля нової церкви залучили єпископів, священиків і мирян.

Напередодні також стало відомо, що Собор пройде в закритому режимі, тобто представники преси не зможуть бути присутніми безпосередньо на основній частині. Голосування за голову нової церкви також пройде за зачиненими дверима.



