У центрі Києва через Собор посилили заходи безпеки

Фото: посилені заходи в центрі Києва (РБК-Україна)

Підходи до Софійської площі перекрито, пропуск здійснюється через рамки

У центрі Києва посилили заходи безпеки через Об'єднавчий собор українських православних церков. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, на в'їздах до центру Києва чергують посилені екіпажі поліції. Підходи до Софійської площі перекрито, вхід на саму на площу можливий тільки через рамки з металошукачами. У присутніх також перевіряють документи і проводять огляд на предмет наявності зброї.

Периметр площі охороняється бійцями Національної гвардії. Крім того, центр патрулюють силовики з автоматичною зброєю, також працюють групи кінологів з собаками.

Офіційний початок Собору затримується, президент України Петро Порошенко ще не прибув до Софії Київської. На сцені перед прихильниками автокефалії виступив міністр культури Євген Нищук, який заявив про невтручання влади в церковні справи. Також виступив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

Нагадаємо, напередодні комітет з підготовки Об'єднавчого собору оголосив, що він пройде в закритому від преси форматі.

Також відомо, що крім Петра Порошенка на Собор запрошено спікера Верховної ради України Андрія Парубія. Раніше стало відомо число делегатів на Об'єднавчому соборі.



