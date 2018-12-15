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У центрі Києва через Собор посилили заходи безпеки

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 10:30
У центрі Києва через Собор посилили заходи безпеки
Фото: посилені заходи в центрі Києва (РБК-Україна)

Підходи до Софійської площі перекрито, пропуск здійснюється через рамки

У центрі Києва посилили заходи безпеки через Об'єднавчий собор українських православних церков. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, на в'їздах до центру Києва чергують посилені екіпажі поліції. Підходи до Софійської площі перекрито, вхід на саму на площу можливий тільки через рамки з металошукачами. У присутніх також перевіряють документи і проводять огляд на предмет наявності зброї.

Периметр площі охороняється бійцями Національної гвардії. Крім того, центр патрулюють силовики з автоматичною зброєю, також працюють групи кінологів з собаками.

Офіційний початок Собору затримується, президент України Петро Порошенко ще не прибув до Софії Київської. На сцені перед прихильниками автокефалії виступив міністр культури Євген Нищук, який заявив про невтручання влади в церковні справи. Також виступив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

Нагадаємо, напередодні комітет з підготовки Об'єднавчого собору оголосив, що він пройде в закритому від преси форматі.

Також відомо, що крім Петра Порошенка на Собор запрошено спікера Верховної ради України Андрія Парубія. Раніше стало відомо число делегатів на Об'єднавчому соборі.

 

Стала відома кількість делегатів на Об'єднавчому соборі
Новини України церковьАвтокефаліяОб'єднавчий собор
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