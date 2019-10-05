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Бойовики з мінометів обстріляли ділянку розведення в Золотому

Новини » Надзвичайні події    05.10.2019 - 13:54
Бойовики з мінометів обстріляли ділянку розведення в Золотому
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Окупанти застосували міномети 82-го калібру

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації у суботу, 4 жовтня, зафіксувала факт мінометного обстрілу населеного пункту Золоте-4, де має відбутися розведення сил та засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні російсько-окупаційні війська з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції українських військових в ділянці розведення №2 поблизу Золотого-4. Напередодні дана ділянка була обстріляна з гранатометів та кулеметів.

Крім того, використання бойовиками забороненого мінськими угодами озброєння було зафіксоване 4 жовтня. Окупанти з мінометів 120-го та 82-го калібрів били по українским позиціям поблизу Зайцевого, Північного, Кримського, Луганського, Новолуганського. Поблизу Богданівки найманці застосували гранатомети.

"Українська сторона СЦКК негайно поінформувала про інциденти представників СММ ОБСЄ та закликала зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша", - додали у відомстві.

Бойовики з мінометів обстріляли ділянку розведення в Золотому

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони пояснили, що головною умовою для початку процесу розведення сил та засобів на Донбасі є дотримання режиму припинення вогню впродовж 7 днів. Тоді ж у відомстві розповіли, як відбуватиметься процес відведення.

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