Пристайко: українські чиновники не будуть давати покази Конгресу США

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Українська сторона не буде давати свідчення у справі про імпічмент Трампа

Українські чиновники не будуть давати покази Конгресу в рамках справи про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона не має відношення до політичного скандалу, який розгорівся в США.

"Ми не маємо до цього відношення. Нехай вони самі з собою розберуться, ми не будемо туди їздити, не будемо коментувати", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес проголосує за резолюцію про імпічмент Трампа в четвер, 31 жовтня. На даний момент члени Демократичної партії в Палаті представників проводять розслідування в рамках імпічменту Трампа. При цьому республіканці звинувачують їх у тому, що процес не був оформлений належним чином, з винесенням на загальне голосування.

Зазначимо, історія з імпічментом Трампа пов'язана з його телефонною розмовою з президентом України Володимиром Зеленським. На думку американської розвідки і політиків, Трамп чинив тиск на нового українського президента з метою відновити розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента США і головного суперника Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена.