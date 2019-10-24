Зеленський занепокоївся тиском з боку Трампа ще до інавгурації

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський ще в травні обговорював з радниками, що робити з вимогами Трампа та його особистого адвоката

Президент України Володимир Зеленський ще в травні був стурбований можливим тиском з боку президент США Дональда Трампа з метою ініціювати розслідування щодо екс-віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на три обізнаних джерела.

Як наголошується, Зеленський зібрав невелику групу радників 7 травня в Києві на зустріч, яка повинна була бути присвячена енергетичним потребам України. Однак насправді присутні обговорювали, що робити з вимогами Трампа та його особистого адвоката Руді Джуліані про розслідування проти Байденов і як не опинитися втягнутими в американські вибори.

Зустріч відбулася після дзвінка Трампа Зеленському 21 квітня, коли глава США привітав його з перемогою на виборах, але ще до інавгурації українського лідера.

Додамо, що стенограма першого дзвінка так і не була оприлюднена.

Зазначимо, видання Washington Post писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент РФ Володимир Путін зіграли чималу роль у формуванні негативного сприйняття Дональдом Трампом України. Вони весь час говорили Трампу про корупцію в Україні.

РБК-Україна писало, що в цьому році Зеленський і Трамп провели зустріч у Вашингтоні. Після неї Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови двох лідерів після перемоги партії "Слуга народу" на парламентських виборах в Україні.

У ході цієї розмови стало відомо, що Трамп намагався тиснути на Зеленського, щоб той почав розслідування проти сина Байдена. У зв'язку з цим Трамп заморозив військову допомогу Україні. У США, після публікації цієї стенограми, Трампу заявили про початок імпічменту.