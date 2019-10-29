Шлях до відставки: як проходить імпічмент Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Історія з імпічментом Дональда Трампа через розмову з Володимиром Зеленським набирає обертів і обростає подробицями. Ініціатори розслідування – демократи, на даний момент впевнено перемагають в інформаційній війні прихильників американського президента. Але зібрати потрібні для відставки Трампа голоси у Сенаті їм поки не вдається. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Після того, як ЗМІ та соцмережі обговорили роздруківку телефонної розмови Трампа і Зеленського, в Україні увага до процедури імпічменту американського президента помітно знизилася. Тоді як в США ця історія досі залишається головною темою для обговорення.

Це саме по собі показово, адже стало зрозуміло, що імпічмент – це не якась разова медіа-акція демократів, а довга і багато в чому рутинна історія, яка, тим не менш, може мати визначальний вплив на президентські вибори в наступному році.

Демократична партія, оголосивши про початок процедури імпічменту, досі впевнено тримає ініціативу в своїх руках. Зараз головні події відбуваються за зачиненими дверима Палати представників Конгресу, де один за одним дають покази свідки у цій справі.

Фактор Тейлора

Зокрема, на допит викликали і колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яку Держдеп відкликав з посади за лічені місяці до завершення її каденції. Оточення Трампа звинувачувало Йованович у спробах захистити від розслідування екс-віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера, який працював у скандально відомій українській компанії Burisma.

Екс-посол у своїх свідченнях відкинула всі звинувачення в грі на боці опонентів Трампа і заявила, що взагалі ніколи не обговорювала діяльність Burisma з Байденом-старшим.

Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Джордж Кент розповів Конгресу, що "українським напрямом" в американській політиці займалося "троє друзів".

Це міністр енергетики Рік Перрі (очолював американську делегацію на церемонії інавгурації Володимира Зеленського), посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд і добре знайомий українцям спецпредставник США Курт Волкер, який після початку скандалу був змушений піти з посади. Курував "друзів" особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

При цьому Білий дім спробував заборонити Сондланду давати свідчення, його довелося викликати спеціальною повісткою. Посол у ЄС заявив, що був незгоден з політикою Держдепу щодо України, зокрема, з ключовою роллю, яка відводилася Джуліані. Але він був змушений підкорятися наказам, щоб не завдати шкоди україно-американським відносинам.

Однак найбільш цікаві свідчення дав нинішній глава американської дипломатичної місії в Україні Вільям Тейлор. Демократи навіть назвали їх "переломним моментом" в історії з імпічментом. Справа в тому, що Тейлор підтвердив наявність quid pro quo - "послуга за послугу" – у відносинах Трампа і Зеленського.

Глава посольства США в Україні Вільям Тейлор (Фото: Інна Соколовська/УНІАН)

Принцип quid pro quo лежить в основі всього звинувачення на адресу американського президента, який, за версією демократів, прямо використовував свої державні повноваження в особистих політичних інтересах. Республіканці, у свою чергу, категорично заперечують наявність quid pro quo в тій самій телефонній розмові Трампа і Зеленського.

Але, як заявив Тейлор, неформальна група у складі Сондланда, Перрі та Волкера під кураторством Джуліані, яка відповідала за зв'язки Білого дому з Україною, намагалася добитися від Зеленського публічної заяви про початок розслідування щодо Байдена-молодшого. Також президент України повинен був заявити про розслідування можливого втручання України в американські вибори 2016 року на боці демократів.

Зробити ці заяви Зеленський повинен був в ефірі CNN, очевидно, щоб відразу домогтися максимального резонансу. Більш того, Зеленський, за словами американського дипломата, навіть попередньо погодився на це інтерв'ю.

"Все залежить від такої заяви (Зеленського)", – переказав Тейлор слова Сондланда, сказані на початку осені. "Все" – це і американська військова допомога, затримку якої можна трактувати як тиск на Україну, і зустріч Трампа із Зеленським у Білому домі, чого давно домагалася Банкова.

Таким чином, зі слів Тейлора картина вималювалася досить чітка. Зеленський оголошує про початок розслідування щодо Байдена і виборів 2016 року, а Трамп у відповідь розблокує військову допомогу Україні і запрошує самого Зеленського на зустріч у Вашингтон.

В Білому домі свідчення Тейлора назвали "потрійними чутками" і "кампанією з дискредитації", зарахувавши його до "радикальних бюрократів". Сам Трамп у своєму Твіттері заявив, що Тейлор є "непримиренним анти-трампистом", при цьому американський президент визнав, що особисто не знайомий з дипломатом.

У свою чергу, демократи і ЗМІ, що їм симпатизують, підкреслюють, що репутація Тейлора, котрий отримав військові нагороди за службу у В'єтнамі і служив як при республіканських, так і при демократичних адміністраціях, питань викликати не може.

Республіканський безлад

У цілому очевидно, що чіткої стратегії протидії опонентам у республіканців немає, що визнають навіть лояльні до них видання. "Йому (Трампу) обов'язково вносити такий безлад? Він каже найтупіші речі", – цитує The Hill одного із сенаторів-республіканців.

В історії з імпічментом окремі сюжетні повороти нагадують радше не американську, а українську політику. "Ви повинні об'єднатися і боротися", – закликав Трамп своїх прихильників, після чого 24 жовтня два десятки конгресменів увірвалися в кімнату, де давав свідчення черговий свідок у справі про імпічмент.

Це приміщення призначене для оприлюднення та обговорення особливо чутливої секретної інформації і передбачає дуже суворі заходи безпеки. Але республіканці пронесли в "таємну" кімнату свої телефони (що суворо заборонено), деякі прямо звідти писали в Твіттер, а потім, зголоднівши, замовили туди ж доставку піци.

Республіканці аргументували свої дії тим, що демократи ведуть процес у закритому режимі і маніпулюють інформацією так, як їм вигідно. Дійсно, в інформаційному плані демократи справді переграють своїх опонентів – у ЗМІ регулярно зливаються якраз вигідні партії свідчення та заяви свідків із закритих слухань.

Захисник Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем (Фото: flickr.com/John Pemble)

При цьому на кожне звинувачення з боку республіканців демократи відповідають своїм. Так, один із найпалкіших захисників Трампа сенатор Ліндсі Грем звинувачував демократів у тому, що вони намагаються приховати від американського народу правду про події, тому і слухання з імпічменту проводяться в закритому режимі.

У відповідь демократи покопалися в архівах і виявили, що в 1998 році, коли в Палаті представників розглядалося питання про імпічмент Білла Клінтона, тодішній конгресмен Грем якраз відстоював таку процедуру: спершу покази свідків за закритими дверима, і тільки потім – публічні слухання.

Республіканці почали розповідати, що українська влада довгий час не знала про затримку надання американської військової допомоги, отже, ні про яку "послугу за послугу" не може бути й мови. Але незабаром New York Times з посиланням на свої джерела повідомила, що на Банковій знали про все ще на початку серпня і могли зрозуміти, що причини затримки – аж ніяк не бюрократичні, а суто політичні.

Гра на підвищення

Періодично республіканці самі створюють собі проблеми на рівному місці. Приміром, керівник апарату Білого дому Мік Малвейні, чиє ім'я нерідко спливає в показах свідків, 17 жовтня заявив на прес-конференції, що затримка військової допомоги була пов'язана із запитом США до України про розслідування злому сервера Демократичної партії в 2016 році – тобто, мова йшла про ту саму "послугу за послугу".

"Ми так чинимо увесь час", – підкреслив Малвейны ошелешеним репортерам. Пізніше він сказав, що його слова були перекручені журналістами, але демократи до того моменту вже встигли рознести новину про "явку з повинною" по всьому інформпростору.

Періодично трапляються і зовсім курйозні випадки. Приміром, на початку жовтня Трамп заявив, що обговорював з лідером республіканської більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом розшифровку своєї телефонної розмови з Зеленським.

"МакКоннелл сказав, що це найбільш невинна телефонна розмова, що він читав", – запевнив Трамп. Через пару тижнів журналісти попросили прокоментувати цю заяву самого сенатора – той відповів, що ніколи не обговорював з Трампом знаменитий дзвінок.

Увечері 16 жовтня адвокат і соратник Трампа Руді Джуліані, одна з центральних фігур у всій історії з імпічментом, поклав свій телефон в кишеню, не заблокувавши його, за що і поплатився. Він випадково набрав номер репортера NBC News, в результаті, той міг почути бесіду Джуліані з невідомим чоловіком, де адвокат скаржиться, що йому "потрібно кілька сотень тисяч доларів".

Виявилося, що раніше у Джуліані вже траплялися такі історії – в кінці вересня він вже випадково набирав репортера NBC, і той почув, як адвокат лає батька і сина Байденів, звинувачуючи їх в темних справах в Росії, Казахстані та Китаї.

Адвокат Трампа Руді Джуліані (Фото: kmu.gov.ua)

Як нагадує BuzzFeed, у травні Джуліані збирався відвідати Україну з візитом, щоб зустрітися з новообраним президентом Зеленським. Очевидно, щоб підняти питання про розслідування щодо Байдена. Організацією візиту займалися бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман, нещодавно заарештовані в США по іншій справі, не пов'язаній з історією про імпічмент.

Новим ударом для Трампа можуть стати свідчення в Конгресі його екс-радника з безпеки Джона Болтона, відправленого у відставку 10 вересня. Болтон повинен знати дуже багато і при цьому у нього репутація класичного американського "яструба"-республіканця – тобто, виставити Болтона "агентом демократів і fake news" у Трампа навряд чи вийде. У той же час, зазначає New York Times, незабаром демократи можуть зіткнутися з проблемою - відмовою найближчих соратників Трампа від показів у Конгресі. А саме вони потенційно і можуть надати найцікавіші і найважливіші відомості про справи американського президента. Тоді розслідувачам доведеться забезпечувати їх явку через суди, що може загальмувати процес і призвести до втрати уваги з боку публіки.

Але поки що боротьба за уми електорату для Трампа йде не найкращим чином. На початку жовтня кількість прихильників імпічменту вперше перевищила кількість супротивників і продовжує повільно зростати. Очевидно, голосування в Палаті представників за імпічмент Трампа – лише справа часу. Але головним залишається голосування в Сенаті, де більшість за Республіканською партією.

Поки говорити про розкол пропрезидентської партії рано, незважаючи на те, що деякі республіканці в історії з імпічментом зайняли критичну щодо Трампу позицію. Але для успішного голосування в 2/3 сенаторів демократам доведеться схилити на свою сторону відразу два десятки республіканців, що поки виглядає вкрай складним завданням. Як зазначає POLITICO, якщо республіканці "здадуть" Трампа, шансів на перемогу на виборах-2020 у них просто не залишиться, а партія перетвориться на "димуючі руїни".