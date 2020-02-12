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В РФ і окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів, - Денісова

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 17:46
В РФ і окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

Вже є 29 вироків відносно наших громадян, які втікали і не хотіли служити в збройних силах країни-агресора

В Російській Федерації (РФ) і окупованому Криму наразі незаконно утримуються вже 116 наших політв’язнів. Про це написала Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на сьогодні вже є 29 вироків відносно наших громадян, які втікали і не хотіли служити в збройних силах країни-агресора.

"Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць несвободи будуть знову призвані до ЗСУ Росії. Ми повинні також піклуватись і про їх права", - повідомила Денісова.

"Найголовніше - питання політв’язнів. Наразі вже 116 наших громадян незаконно утримуються на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Ми про кожного знаємо. Ми постійно спілкуємось з адвокатами, рідними політв’язнів та правозахисними організаціями", - написала вона.

Вона також зазначила, що через звернення громадян також стали відомі факти порушення їх права на доступ до адміністративних послуг. Зокрема, не забезпечується встановлення фактів народження та смерті за одну добу, як це передбачено ст. 317 Цивільно-процесуального кодексу України. Зараз така процедура на практиці триває від 2 до 6-ти тижнів.

"Відповідна ситуація склалась через незавершену судову реформу та недоукомплектованість судів. Наприклад, на 17 передбачених штатним розписом місць - лише 4 судді. Це приводить до реалізації корупційних схем. Люди, аби отримати рішення суду та відповідну реєстрацію за добу або взагалі без своєї присутності, сплачують 2000-2500 грн", - додала Денісова.

Нагадаємо, Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Москалькової через порушення прав українських політв'язнів.

Раніше РБК-Україна писало, що фігуранта першого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва містять в російському СІЗО в Ростовській області з порушенням прав.

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