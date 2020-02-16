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Глава МЗС сказав, коли можливий наступний обмін полонених

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 06:23
Глава МЗС сказав, коли можливий наступний обмін полонених
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Планується, що обмін може статися до зустрічі у нормандському форматі

Україна може повернути додому до 200 осіб під час наступного етапу обміну полоненими на Донбасі. Про це у Мюнхені заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Планується, що обмін "майже всіх на всіх" має відбутися до наступної зустрічі в "нормандському форматі" на найвищому рівні.

Додамо, як заявив у Мюнхені на конференції з безпеки президент Володимир Зеленський, Україна робитиме все можливе, щоб нормандська зустріч відбулася у квітні 2020 року, як це було погоджено у Парижі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 200 громадян України незаконно утримують бойовики на Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар - в окупованому Криму і в Росії.

Раніше Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова заявляла, що в Російській Федерації і окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів. Також відомо, що вже є 29 вироків щодо наших громадян, які втікали і не хотіли служити в збройних силах країни-агресора.

Нещодавно Офіс президента прийняв заяву українського політв'язня з Криму Івана Яцкіна про включення його в список на обмін полоненими з Російської Федерацією.

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