ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні створили Єдину комісію з питань політв'язнів

Новини » Політика     19.02.2020 - 12:47
В Україні створили Єдину комісію з питань політв'язнів
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Раніше в Україні діяло 2 такі комісії

Кабінет міністрів України створив Єдину комісію з питань політв'язнів, утримуваних в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За словами глави уряду, комісія допоможе якісно та своєчасно надавати допомогу українським громадянам, які повернуться з російського полону, та координувати взаємодію відповідних органів влади.

"Робота Єдиної комісії допоможе максимально якісно та своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону. А також ефективно координувати взаємодію органів державної влади, які відповідальні за допомогу тим, хто був позбавлений свободи", - пояснив він.

Гончарук зазначив, що раніше за питання політв'язнів відповідали дві комісії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що наступний обмін полоненими з Росією має відбутися до наступної зустрічі у нормандському форматі. Українська влада очікує на повернення додому майже 200 осіб.

Також РБК-Україна писало, що за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, в Російській Федерації та окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів.

Кабмін затвердив програму забезпечення житлом військових та переселенців Кабмін ухвалив законопроект про зменшення промислового забруднення
Новини України Кабінет Міністрів Україниполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся