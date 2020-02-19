В Україні створили Єдину комісію з питань політв'язнів

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Раніше в Україні діяло 2 такі комісії

Кабінет міністрів України створив Єдину комісію з питань політв'язнів, утримуваних в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За словами глави уряду, комісія допоможе якісно та своєчасно надавати допомогу українським громадянам, які повернуться з російського полону, та координувати взаємодію відповідних органів влади.

"Робота Єдиної комісії допоможе максимально якісно та своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону. А також ефективно координувати взаємодію органів державної влади, які відповідальні за допомогу тим, хто був позбавлений свободи", - пояснив він.

Гончарук зазначив, що раніше за питання політв'язнів відповідали дві комісії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що наступний обмін полоненими з Росією має відбутися до наступної зустрічі у нормандському форматі. Українська влада очікує на повернення додому майже 200 осіб.

Також РБК-Україна писало, що за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, в Російській Федерації та окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів.