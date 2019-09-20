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Пристайко провів переговори із Маасом про зустріч "нормандської четвірки"

Новини » Політика    20.09.2019 - 23:25
Пристайко провів переговори із Маасом про зустріч "нормандської четвірки"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Це другі переговори глав МЗС за два дні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з главой МЗС Німечиини Гайко Маасом проведення переговорів у нормандському форматі. Про це повідомив у своєму Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Відзначається, що це вже друга телефонна розмова за останні два дні. Обидва рази переговори стосувалися зустрічі у нормандському форматі.

"Вже друга телефонна розмова міністрів закордонних справ Вадима Пристайко та Гайко Мааса за останні два дні! За допомогою наших німецьких друзів глава МЗС України усіма силами намагається зрушити з мертвої точки Нормандський процес", - написав Мельник.

Пристайко провів переговори із Маасом про зустріч &quot;нормандської четвірки&quot;

Відзначимо, 19 вересня міністри також обговорили нормандський формат у телефонній розмові.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі у нормандському форматі має бути вирішене питання щодо остаточного обміну полоненими між Україною та Росією.

РБК-Україна писало, що Пристайко заявляв, що Україна в ході переговорів з російською стороною може досягти "великої угоди" по Донбасу.

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Новини України Вадим Пристайконормандский формат
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