Гризлов: Україна зірвала домовленості в нормандському форматі

Фото: Борис Гризлов (government.ru)

Інформація про відмову підписати "формулу Штайнмайєра" підтвердилася

Українська сторона тристоронньої контактної групи по врегулюванню на Донбасі на засіданні в Мінську зірвала домовленості радників лідерів країн "нормандської четвірки". Про це заявив представник Росії на переговорах Борис Гризлов, передають російські ЗМІ.

За його словами, українська сторона відмовилася підписати "формулу Штайнмайєра" та погодити порядок закріплення особливого статусу Донбасу.

"Це той самий документ, який був погоджений 11 вересня політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки" та запропоновано контактній групи для підписання... Тим самим Київ зірвав і прийняття рішення про розведення сил в Петрівському і Золотому, оскільки питання безпеки повинні бути синхронізовані з політичними питаннями", - зазначив Гризлов.

Він також додав, що тепер під загрозою проведення саміту "нормандської четвірки", так як умовою зустрічі був успішний результат за цими напрямками.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна погодила врегулювання ситуації на Донбасі за "формулі Штайнмайєра", яка передбачає можливість проведення виборів до передачі контролю над кордоном.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на непідконтрольному Донбасі пройдуть тільки після відведення військ.