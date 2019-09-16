Зеленський назвав теми, які очікує обговорити на зустрічі в нормандському форматі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент зазначив, що зустріч у нормандському форматі має відбуватися не раз на три чи чотири роки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі у нормандському форматі має бути вирішене питання щодо остаточного обміну полоненими між Україною та Росією. Про це він повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зустріч у нормандському форматі має відбуватися не раз на три чи чотири роки.

"Остання зустріч "нормандської четвірки" відбулася всередині жовтня 2016 року. Я очікую, що ця зустріч відбудеться. Коли у нас війна в країні, не може бути зустрічі раз на три-чотири роки. У нас немає стільки часу - кожного дня гинуть наші хлопці", - заявив президент.

Також він назвав теми, які мають бути обговорені під час зустрічі "нормандської четвірки".

"Які повинні бути кроки? Там головні кроки - це вирішення, а не підняття тем. Вирішення питання остаточного обміну всіх наших полонених. Друге питання - остаточне вирішення з чіткими термінами розведення військ - Золоте, Петрівське, а потім чіткі терміни, коли ми розводимо війська по всій контактній лінії. Третє, якщо ми обговорюємо місцеві вибори на окупованих територіях - ми повинні розуміти, що до виборів має бути виведення всіх військ з тимчасово окупованих територіях. Я не знаю, чи зможемо ми вирішити це за одну зустріч, але я дуже хочу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський вважає, що першими кроками на шляху до миру на Донбасі стануть припинення вогню і розведення сил. Також президент поклав великі надії на головування Словаччини в ОБСЄ і на кроки щодо істотного прогресу для досягнення миру на Донбасі.

Крім того, минулого тижня Зеленський назвав умови виборів на окупованому Донбасі. За його словами, вибори на цих територіях пройдуть тільки після відведення військ.