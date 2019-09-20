Пристайко провел переговоры с Маасом о встрече "нормандской четверки"

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Это вторые переговоры глав МИД за два дня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом проведения переговоров в нормандском формате. Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отмечается, что это уже второй телефонный разговор за последние два дня. Оба раза переговоры касались встречи в нормандском формате.

"Уже вторая телефонная беседа министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня! С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки Нормандский процесс", - написал Мельник.

Отметим, 19 сентября министры также обсудили нормандский формат в телефонном разговоре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в нормандском формате должен быть решен вопрос относительно окончательного обмена пленными между Украиной и Россией.

РБК-Украина писало, что Пристайко заявлял, что Украина в ходе переговоров с российской стороной может достичь "большой сделки" по Донбассу.