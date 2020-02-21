ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС у березні скасує санкції проти Азарова і Ставицького, - журналіст

Новини » Політика     21.02.2020 - 14:24
ЄС у березні скасує санкції проти Азарова і Ставицького, - журналіст
Фото: Микола Азаров і Едуард Ставицький (РБК-Україна)

Санкції проти решти оточення Януковича будуть продовжені

Європейський союз у березні скасує санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, посли країн ЄС на саміті 4 березня на півроку продовжать санкції відносно 175 росіян і сепаратистів, а також 44 організацій.

"В той же день вони продовжать заморожування активів Януковича та 8 осіб з його оточення на 12 місяців, його сина - на 6 місяців, і виключать Азарова і Ставицького зі списку", - додав Йозвяк.

ЄС у березні скасує санкції проти Азарова і Ставицького, - журналіст

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Очікується, що рішення буде прийнято на саміті Східного партнерства 18 червня, який згодом перейде у формат саміту Європейської комісії.

Зазначимо, на початку лютого справу колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова передали у Вищий антикорупційний суд. СБУ розшукує його за перевищення влади або службових повноважень, Інтерпол у свій час відмовився оголошувати екс-прем'єра в розшук.

BlaBlaCar перестав працювати в Криму через санкції проти Росії У Путіна відреагували на санкції США проти "Роснефти"
Новини України ЕвросоюзМикола АзаровСтавицькийСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся