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Пристайко призвал усилить экономические санкции против РФ

Новости » Политика     26.02.2020 - 11:58
Пристайко призвал усилить экономические санкции против РФ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко считает санкции - единственным способом урегулировать вооруженный конфликт мирными дипломатическими методами

Министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал усилить экономические санкции против РФ. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, санкции - это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами.

"Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым. В случае с Россией санкции - это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами. Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже", - заявил Пристайко.

Он также рассказал, что на полях Генассамблеи ООН обсудили усиление поддержки Украины в вопросе возвращения оккупированного РФ Крыма.

"В рамках ООН сформировалась международная коалиция государств, которые активно поддерживают Украину в крымском вопросе. Я вчера только вернулся из ООН. Встречался с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и ее надо усиливать", - сообщил Пристайко.

Напомним, брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что Европейский союз в марте отменит санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

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