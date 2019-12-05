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Пристайко в ОБСЄ: врегулювання конфлікту на Донбасі відкриє шлях до миру в Європі

Новини » Політика     05.12.2019 - 15:02
Пристайко в ОБСЄ: врегулювання конфлікту на Донбасі відкриє шлях до миру в Європі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Збройна агресія Росії проти України продовжує залишатися найбільшою загрозою світу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на міністерській раді ОБСЄ заявив, що прогрес у врегулюванні найбільшого активного конфлікту в Європі відкриє шлях до мирного врегулювання конфліктів в Грузії, Молдові, Азербайджані. Про це він написав у Twitter.

Пристайко зазначив, що збройна агресія Росії проти України продовжує залишатися найбільшою загрозою світу та безпеці в Європі.

"Ми сподіваємося, що наш прогрес у врегулюванні найбільшого активного конфлікту в Європі відкриє шлях до мирного врегулювання конфліктів в Грузії, Молдові та Азербайджані при повній повазі їх суверенітету і територіальної цілісності", - написав він.

Пристайко в ОБСЄ: врегулювання конфлікту на Донбасі відкриє шлях до миру в Європі

Пристайко назвав подальші кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми вважаємо, що подальші кроки по врегулюванню конфлікту, викликаного російською агресією, повинні включати забезпечення довгострокового і стійкого припинення вогню і звільнення всіх затриманих і політичних заручників", - написав він.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що нормандська зустріч є можливістю для Росії повернути Україні Донбас.

Також у Зеленського заявили, що українська влада у випадку провалу нормандської зустрічі і мінського процесу готові будувати стіну на Донбасі

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