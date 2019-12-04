Пристайко заявив про 14 тис. загиблих у війні на Донбасі

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося про 13 тис. жертв російської агресії

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що з початку війни на Донбасі загинули 14 тис. осіб. Про це він сказав під час участі у заходах в рамках зустрічі лідерів НАТО в Лондоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Пристайко наголосив, що навіть не будучи членом Альянсу, Україна захищає східний фланг НАТО.

"Ми не по чутках знаємо, що таке справжні загрози на передовій - в Україні загинуло 14 тисяч осіб через рішення Росії воєнним шляхом нав'язати свою політичну систему нашим людям", - сказав міністр.

Раніше в ООН заявляли, щщо кількість жертв, пов'язаних з війною на Донбасі, станом на 31 жовтня складає понад 40 тисяч осіб, з них понад 13 тисяч - загинули.

За даними ООН, за більш ніж п'ять років на Донбасі загинули понад 3300 мирних жителів.

РБК-Україна писало, що з початку війни на Донбасі у 2014 році через підрив на мінах, загинула понад 1 тис. осіб.