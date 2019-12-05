Нормандська зустріч є можливістю для РФ повернути Україні Донбас, - Тейлор

Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Нормандська зустріч запланована на 9 грудня

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що нормандська зустріч є можливістю для Росії повернути Україні Донбас. Про це він сказав під час форуму розвитку громадянського суспільства в Києві, повідомляє у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Анастасія Москвичова.

Зазначимо, зустріч лідерів "нормандської четвірки" запланована на 9 грудня у Парижі.

"У понеділок вперше за три роки лідери "нормандської четвірки" проведуть зустріч, і це нагода для РФ вивести свої війська і повернути Україні Донбас", - заявив Тейлор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні саміту в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони України в закритому режимі.

Раніше у МЗС України розповіли про зміст документа, який учасники зустрічі повинні підписати після закінчення саміту. За словами глави міністерства Вадима Пристайка, проект рішення "нормандської четвірки" був узгоджений ще 2 вересня радниками сторін. Він є робочим варіантом і ляже в основу фінального документа.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що документ, що підпишуть учасники нормандського саміту, не буде містити ніяких юридичних зобов'язань для України.

Основною метою нормандської зустрічі має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованою частиною Донбасу.

Минула зустріч глав держав і урядів відбулася в Берліні три роки тому. 19 жовтня 2016 були досягнуті домовленості про розведення сил на трьох ділянках лінії розмежування і підтверджена "формула Штайнмайера". Однак ці переговори виявилися малорезультативними, процес розведення військ був зірваний. Після цього спільні зустрічі лідерів нормандської четвірки не проводилися.