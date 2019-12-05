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Пристайко в ОБСЕ: урегулирование конфликта на Донбассе откроет путь к миру в Европе

Новости » Политика     05.12.2019 - 15:02
Пристайко в ОБСЕ: урегулирование конфликта на Донбассе откроет путь к миру в Европе
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Вооруженная агрессия России против Украины продолжает оставаться самой большой угрозой миру

Министр инностранных дел Украины Вадим Пристайко на министерском совете ОБСЕ заявил, что прогресс в урегулировании крупнейшего активного конфликта в Европе откроет путь к мирному урегулированию конфликтов в Грузии, Молдове, Азербайджане. Об этом он написал в Twitter.

Пристайко отметил, что вооруженная агрессия России против Украины продолжает оставаться самой большой угрозой миру и безопасности в Европе.

"Мы надеемся, что наш прогресс в урегулировании крупнейшего активного конфликта в Европе откроет путь к мирному урегулированию конфликтов в Грузии, Молдове и Азербайджане при полном уважении их суверенитета и территориальной целостности", - написал он.

Пристайко в ОБСЕ: урегулирование конфликта на Донбассе откроет путь к миру в Европе

Пристайко назвал дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы считаем, что дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, вызванного российской агрессией, должны включать обеспечение долгосрочного и устойчивого прекращения огня и освобождение всех задержанных и политических заложников", - написал он.

Напомним, временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что нормандская встреча является возможностью для России вернуть Украине Донбасс.

Также у Зеленского заявили, что украинские власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы строить стену на Донбассе

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Новости Украины ОБСЕДонбассВадим Пристайко
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