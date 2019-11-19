ru
ua

Пристайко про нормандську зустріч: готові прийняти розумний компроміс

Новини » Політика   

Україна готова піти на компроміс, який принесе прогрес

Україна готова прийняти розумний компроміс під час саміту "нормандської четвірки". Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко після зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна готова піти на компроміс, який принесе прогрес.

"Ми їдемо на нормандську зустріч з відкритими ідеями. Готові прийняти розумний компроміс і принести додому прогрес, якого так українці давно чекають", - повідомив Пристайко.

Також міністр заявив, що Україна очікує великого прогресу від Нормандської зустрічі, так як саміт в нормандському форматі не проводився з 2016-го року.

"Ми читаємо уважно, про що говорить президент Франції, ми бачимо заяви по НАТО, ми бачимо заяви по Росії. Разом з тим, ми все ж таки судимо не по словах, а по подіях. Ми очікуємо зустрічі "нормандської четверки", саме в Парижі, куди запросив президент Макрон всі чотири країни. Ми сподіваємось, що на цій зустрічі ми досягнемо значного прогресу, якого ми очікували щонайменше з 2016-го року", - розповів Пристайко.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі. За словами президента Володимира Зеленського, на нормандської зустрічі він буде домовлятися про повернення наших територій. Він зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що Росія продовжує узгодження документа, який планується підписати за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Як повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, поки невідомо, чи буде підсумковий документ декларативним або обов'язковим до виконання.

Україна ніколи не буде в НАТО та ЄС, - Коломойський Трамп запропонував Ердогану торговельну угоду для вирішення питання з С-400
Читати всі новини