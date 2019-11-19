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Пристайко о нормандской встрече: готовы принять разумный компромисс

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Украина готова пойти на компромисс, который принесет прогресс

Украина готова принять разумный компромисс во время саммита "нормандской четверки". Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина готова пойти на компромисс, который принесет прогресс.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями. Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так украинцы давно ждут", - сообщил Пристайко.

Также министр заявил, что Украина ожидает большого прогресса от Нормандской встречи, так как саммит в нормандском формате не проводился с 2016-го года.

"Мы читаем внимательно, о чем говорит президент Франции, мы видим заявления по НАТО, мы видим заявления по России. Вместе с тем, мы все же судим не по словам, а по событиям. Мы ожидаем встречи "нормандской четверки", именно в Париже, куда пригласил президент Макрон все четыре страны. Мы надеемся, что на этой встрече мы добьемся значительного прогресса, которого мы ожидали как минимум с 2016-го года", - рассказал Пристайко.

Напомним, нормандская встреча состоится 9 декабря в Париже. По словам президента Владимира Зеленского, на нормандской встрече он будет договариваться о возвращение наших территорий. Он отметил, что нужны реальные результаты в вопросе возвращения Донбасса.

РБК-Украина писало, что Россия продолжает согласование документа, который планируется подписать по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока неизвестно, будет ли итоговый документ декларативным или обов'обязательным к исполнению.

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