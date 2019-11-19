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У Путіна продовжують підготовку підсумкового документа нормандського саміту

Новини » Політика     19.11.2019 - 14:10
У Путіна продовжують підготовку підсумкового документа нормандського саміту
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна заявляють про погодження "якогось тексту"

Російська сторона продовжує погодження документа, який планується підписати за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, поки не ясно, чи буде підсумковий документ декларативним або обов'язковим до виконання.

"Можна очікувати, що буде погоджуватися якийсь текст, що це буде за документ і чи буде він підписним, поки говорити передчасно, поки якихось спільних рішень на цей рахунок немає", - зазначив Пєсков.

Він додав, що на сьогодні триває погодження тексту.

"Це погодження якогось тексту, а ось що це буде за документ - це ще належить визначити", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Путіна поки не збираються підписувати будь-як документи на нормандській зустрічі.

У той же час міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляв, що підготовлене для саміту "нормандської четвірки" комюніке є робочим документом для лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

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