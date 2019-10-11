У Кремлі повідомили, коли буде визначена дата зустрічі нормандської

Фото: Дмитро Пєсков

У РФ заявили, що дата зустрічі буде визначена після завершення етапу підготовки

У Кремлі повідомили, що дата зустрічі в нормандському форматі буде визначена після завершення етапу підготовки. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росСМИ.

За його словами, після завершення етапу підготовки дату зустрічі визначать безпосередньо президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін.

"Йде підготовка до саміту - ред.), йде, безумовно, на рівні помічників президентів. Роботу ще належить завершити, ще належить зрозуміти, що може вважатися усіма сторонами завершеною підготовкою до цього саміту. Потім вже президенти будуть самостійно приймати рішення щодо дати такої зустрічі", - повідомив Пєсков

При цьому, слова Володимира Зеленського, який повідомив, що наступного тижня може бути названа дата норманської зустрічі в Кремлі не підтвердили і не спростували.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений, Україна буде шукати альтернативу. За його словами, однією з альтернатив є прямі переговори з Путіним.

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