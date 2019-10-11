ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кремлі повідомили, коли буде визначена дата зустрічі нормандської

Новини » Політика    11.10.2019 - 16:32
У Кремлі повідомили, коли буде визначена дата зустрічі нормандської
Фото: Дмитро Пєсков

У РФ заявили, що дата зустрічі буде визначена після завершення етапу підготовки

У Кремлі повідомили, що дата зустрічі в нормандському форматі буде визначена після завершення етапу підготовки. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росСМИ.

За його словами, після завершення етапу підготовки дату зустрічі визначать безпосередньо президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін.

"Йде підготовка до саміту - ред.), йде, безумовно, на рівні помічників президентів. Роботу ще належить завершити, ще належить зрозуміти, що може вважатися усіма сторонами завершеною підготовкою до цього саміту. Потім вже президенти будуть самостійно приймати рішення щодо дати такої зустрічі", - повідомив Пєсков

При цьому, слова Володимира Зеленського, який повідомив, що наступного тижня може бути названа дата норманської зустрічі в Кремлі не підтвердили і не спростували.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений, Україна буде шукати альтернативу. За його словами, однією з альтернатив є прямі переговори з Путіним.

президент України Також зазначив, що

Кремль прокоментував ідею зустрічі Зеленського та Путіна на саміті СНД У Кремлі звинуватили Україну в "саботажі" врегулювання ситуації на Донбасі
Новини України ПєсковКремльнормандский формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся