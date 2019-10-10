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Якщо нормандський формат не відбудеться, Україна буде шукати альтернативу

Новини » Політика    10.10.2019 - 12:05
Якщо нормандський формат не відбудеться, Україна буде шукати альтернативу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зазначив, що одна з альтернатив нормандського формату - прямі переговори з Путіним

Якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення у Золотому, то тоді Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що одна з альтернатив нормандського формату - прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Якщо нормандський формат буде відкладатись через те, що не буде розведення, а в Золотому будуть продовжуватись постріли. То тоді ми будемо шукати інший формат, як повертати наших людей. Один з них - це Мінськ, а є ще один, який спрацював: це прямі мої перемовини з президентом РФ. Я з приводу повернення наших людей, готовий на ці перемовини. Я побачив, що був результат, я готовий до нього", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що без нормандського формату Росія не погодиться на обмін полоненими. За його словами, існує кілька списків на обмін полоненими.

Також РБК-Україна повідомляло, що за словами президента України, під час зустрічі в нормандської форматі обговорять питання амністії на Донбасі. За його словами, потрібно обговорити, яким чином повинна відбуватися амністія і кого вона повинна стосуватися.

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