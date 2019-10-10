Якщо нормандський формат не відбудеться, Україна буде шукати альтернативу

Зеленський зазначив, що одна з альтернатив нормандського формату - прямі переговори з Путіним
Якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення у Золотому, то тоді Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.
Зеленський зазначив, що одна з альтернатив нормандського формату - прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Якщо нормандський формат буде відкладатись через те, що не буде розведення, а в Золотому будуть продовжуватись постріли. То тоді ми будемо шукати інший формат, як повертати наших людей. Один з них - це Мінськ, а є ще один, який спрацював: це прямі мої перемовини з президентом РФ. Я з приводу повернення наших людей, готовий на ці перемовини. Я побачив, що був результат, я готовий до нього", - заявив Зеленський.
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським.
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 10 жовтня 2019 р.
Нагадаємо, Зеленський розповів, що без нормандського формату Росія не погодиться на обмін полоненими. За його словами, існує кілька списків на обмін полоненими.
Також РБК-Україна повідомляло, що за словами президента України, під час зустрічі в нормандської форматі обговорять питання амністії на Донбасі. За його словами, потрібно обговорити, яким чином повинна відбуватися амністія і кого вона повинна стосуватися.