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"Притулився до стінки": адвокат Протасевича пояснила синець на його лобі

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Білорусь, Вівторок 01 червня 2021 18:08
"Притулився до стінки": адвокат Протасевича пояснила синець на його лобі Фото: адвокат Протасевича пояснила синець на його лобі (t.me/nexta_tv)
Автор: Андрій Василюк

Адвокат білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Інеса Оленська розповіла про особисту зустріч з підзахисним. За її словами, він пояснив синець на лобі тим, що довго стояв і від втоми притулився лобом до стінки.

Про це адвокат розповіла в інтерв'ю "МК".

"На лобі є невеликий синець. За словами Романа, він сам собі його поставив: довго стояв, втомився і притулився лобом до стіни. Інших пошкоджень я не помітила", - сказала Оленська.

Адвокат повідомила, що Протасевич під час зустрічі заперечував побиття, а також "дивувався, що в СІЗО всіх заарештованих називають на прізвище, а до нього звертаються на ім'я-по батькові".

23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.

Кілька днів назад Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ в Мінську. Там також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.

Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія і США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі, пригрозивши режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.

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