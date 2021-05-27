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Країни G7 пригрозили Білорусі новими санкціями через арешт Протасевича

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Лондон, Четвер 27 травня 2021 16:40
Країни G7 пригрозили Білорусі новими санкціями через арешт Протасевича Фото: Роман Протасевич, засновник Telegram-каналу Nexta (twitter.com Berkut314)
Автор: Дмитро Левицький

Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія та США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Вони пригрозили режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.

Про це йдеться у заяві G7 на сайті британського уряду.

"Найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сопеги після примусової посадки рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - заявили в G7.

Як наголосили в G7, дії білоруського режиму поставили під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу рейсу Ryanair, а також були серйозним нападом на правила, які регулюють цивільну авіацію.

"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил та стандартів ІКАО", - йдеться у заяві.

Вчинок режиму Лукашенка, як кажуть країни G7, також являє собою серйозну атаку на свободу ЗМІ, тому "Велика сімка" вимагає негайного звільнення Протасевича та Сопеги.

"Ми будемо нарощувати наші зусилля, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій, якщо це буде необхідно, для підвищення відповідальності за дії білоруського режиму", - зазначили в G7.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич та Сопега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича та його супутницю.

Як писало РБК-Україна, у відповідь на дії режиму Лукашенка ЄС планує у червні запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі.

Крім того, за даними ЗМІ, нові європейські санкції можуть торкнутися експорту білоруського калію.

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Новини України В світі Санкції Білорусь G7 Роман Протасевич
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