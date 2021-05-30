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Протасевича доправили в СІЗО КДБ у Мінську

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Мінськ, Неділя 30 травня 2021 13:52
Протасевича доправили в СІЗО КДБ у Мінську Фото: засновник NEXTA Роман Протасевич (twitter com all mary)
Автор: Анастасія Рокитна

Одного з засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську. Там також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.

Про це повідомив батько опозиціонера Дмитро Протасевич, повідомляє BBC.

Батько журналіста сумнівається у тому, що його син "бадьорий та веселий", як Роман нібито повідомив своєму адвокатові на першій зустрічі, що відбулася у четвер.

Також батько Романа впевнений, що білоруські силовики катували сина після затримання.

Родина Протасевича дізналася, що він знаходиться у мінському СІЗО КДБ у п’ятницю, коли сестрі Романа вдалося передати йому посилку.

"Ми не знали, де він знаходиться, поки донька не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло, де він знаходиться. Вона передала те, що там дозволено - предмети особистої гігієни... Він (Роман, - ред.) просив книгу через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена", - повідомив він.

Нагадаємо, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія та США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Вони пригрозили режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич та Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича та його супутницю.

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