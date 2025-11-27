RU

Общество Образование Деньги Изменения

Ускорит проверку документов. "Резерв+" готовит новую функцию для своих пользователей

Фото: украинцы могут приобщиться к тестированию новой функции в приложении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

В военно-учетных документах в приложении "Резерв+" появятся фото их владельцев. Тестирование новой функции уже открыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Украины.

"Приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности: вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это сделает подтверждение личности прозрачным и ускорит проверку документов", - сообщило министерство.

Сейчас украинцы могут присоединиться к тестированию, чтобы сделать приложение более удобным. Они смогут проверить новый вид документа и предоставить обратную связь.

 

Напомним, Министерство обороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь получить отсрочку от мобилизации онлайн могут отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права.

Отметим, с 1 ноября в Украине действуют новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Часть из них будет продлена автоматически, а большинство заявлений можно будет подать через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ.

Те граждане, которые не пользуются смартфоном или имеют только бумажные документы, смогут подать заявление исключительно в ЦПАУ, который сканирует документы и передает их в ТЦК для принятия решения.

РБК-Украина также сообщало, какие именно военнообязанные и как смогут узнать, продолжилась ли их отсрочка автоматически.

Мобилизация в Украине