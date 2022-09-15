Довелося підривати гідроспоруди. Наслідки обстрілу Кривого Рогу усували всю ніч

"Ніч в Кривому Розі після ударів російськими ракетами. 112 будинків підтоплено. Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. А рятувальники врятували 11 осіб, - розповів він. - Виток об'ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см".

За даними Тимошенка, для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд, нижче за течією.

"Після виснажливих робіт цієї довгої ночі, вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см", - розповів він.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 14 вересня

У середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою Х-101 з літака Ту-95МС. Загальна кількість випущених ракет по місту становила 8. Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу "Кинджал" і "Іскандер".

Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити НС. На місці атаки спостерігався значний витік води. В місті виникли проблеми з водою.

Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликали евакуюватися.