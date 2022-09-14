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Ракетний удар та ажіотаж через воду: що відбувається в Кривому Розі

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Кривий Ріг, Середа 14 вересня 2022 21:20
Ракетний удар та ажіотаж через воду: що відбувається в Кривому Розі Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 14 вересня 2022 року, в другій половині дня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. На щастя, жертв і постраждалих немає, але великому місту загрожує проблема з водопостачанням.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію в Кривому Розі.

Удар по гідротехнічних спорудах

Ракети вдарили по Кривому Рогу близько 17:00. Місцева влада протягом півгодини закликала людей залишатися в укриттях, оскільки очікувалися нові запуски.

Пізніше з'явилася інформація від військових про те, що зафіксовано влучання трьох ракет Х-101, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Всі вони влучили об'єкти на західній околиці міста. Однак в Офісі президента уточнили, що, за попередніми даними, по Кривому Рогу прилетіло 7 або 8 ракет.

"Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна - спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, залишаться люди без води або місто опиниться у воді", - зазначив заступник голови Офісу Кирило Тимошенко.

В результаті ракетної атаки загиблих і постраждалих немає. Працюють аварійні служби та рятувальники. Усуваються наслідки удару.

Проблеми з водою та ажіотаж в магазинах

Прильоти по гідротехнічних спорудах призвели до того, що в Кривому Розі виникли проблеми з водопостачанням. Однак місцева влада запевнила, що тим, у кого пропала вода, оперативно відновлять подачу.

"Подача води населенню вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом", - зазначив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул.

Тим часом жителі міста активно розкуповують в супермаркетах і магазинах питну воду. Хоча комунальні служби про суттєві проблеми не повідомляють.

Рівень води в Інгульці різко піднявся

Після ракетного удару різко піднявся рівень води в річці Інгулець. При цьому причина поки незрозуміла, оскільки конкретна ціль атаки досі не розкривається. У соціальних мережах розходяться кадри того, як Інгулець виходить з берегів.

Також з'явилося відео пошкодженої дамби і наслідків розливу води.

Крім того, повідомляється про підняття рівня води в парку Мершавцева. На даний момент вода майже досягла мосту. Сходи на Човновій станції теж підтопило.

Зазначимо, річка Інгулець в окремих місцях є кордоном між українськими та російськими військами на півдні країни. Поки невідомо, чи можуть подібні удари позначитися на можливому форсуванні річки з боку Сил оборони.

Реакція влади

Глава Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що це була помста за успішний контрнаступ у Харківській області.

"Російські терористи, як звичайні боягузи, вдарили по місту в якості помсти за успіхи ЗСУ в Харківській області. Вам це не допоможе, дрібнота російська. Все буде Україна. І Україна вміє давати здачі", - написав він у своєму Telegram.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що цим ударом російські війська спробували затопити його рідне місто. І пригрозив противнику відповіддю.

"Все, що можуть окупанти - це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи буде їх чекати справедлива відповідь і відплата? Безумовно, так", - підкреслив він.

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