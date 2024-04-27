Прекращение консульских услуг. В Польше хотят обсудить с Украиной вопросы о студентах

Польский чиновник обращает внимание, что в стране находятся около 50 тысяч студентов из Украины.

По словам Вечорека, он хотел бы поговорить с министром образования Украины и МИД Польши об их ситуации, поскольку "надо проанализировать" ситуацию, когда украинские власти прекратили выдачу паспортов мужчинам в возрасте 18-60 лет за пределами страны.

В частности, польский министр задается вопросом, что будет с украинскими студентами в Польше, когда у них закончатся документы.

Так, отметил он, когда украинские студенты приехали в Польшу, у всех были паспорта, студенческие визы и виды на жительство в Польше, которые они продолжают в воеводских учреждениях.

"Надо проанализировать это. На данный момент особой угрозы мы не видим (...). Признаюсь честно, что нам, пожалуй, придется поговорить с министром образования и науки Украины по этому поводу и посмотреть, как украинская власть подойдет к этому вопросу относительно студенчества. Поскольку они начали обучение в Польше - они на втором или третьем курсе, было бы хорошо, чтобы они закончили обучение", - сказал Вечорек.

Ограничение доступа к консульским услугам

Ранее сообщалось, что недавно Кабинет министров Украины запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Таким образом, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта, находясь за пределами Украины.

Кроме того, МИД с 23 апреля ограничило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за пределами Украины до периода, когда заработает новый закон о мобилизации (с 18 мая).

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