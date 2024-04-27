Припинення консульських послуг. У Польщі хочуть обговорити з Україною питання щодо студентів

Польський чиновник звертає увагу, що у країні перебувають приблизно 50 тисяч студентів з України.

За словами Вєчорека, він хотів би поговорити з міністром освіти України та МЗС Польщі про їхню ситуацію, позаяк "треба проаналізувати" ситуацію, коли українська влада припинила видачу паспортів чоловікам віком 18-60 років за межами країни.

Зокрема польський міністр задається питанням, що буде з українськими студентами в Польщі, коли в них закінчаться документи.

Так, зазначив він, коли українські студенти приїхали до Польщі, усі мали паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі, які вони продовжують у воєводських установах.

"Треба проаналізувати це. На даний момент особливої ​​загрози ми не бачимо (...). Зізнаюся чесно, що нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до цього питання щодо студентства. Оскільки вони почали навчання в Польщі - вони на другому чи третьому курсі, було б добре, щоб вони закінчили навчання", – сказав Вєчорек.

Обмеження доступу до консульських послуг

Раніше повідомлялося, що нещодавно Кабінет міністрів України заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Таким чином, чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за межами України.

Крім того, МЗС з 23 квітня обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за межами України до періоду, коли запрацює новий закон щодо мобілізації (від 18 травня).

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