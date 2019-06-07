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Ухвалення виборчого кодексу не вплине на число партій, що можуть увійти до Ради

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 15:24
Ухвалення виборчого кодексу не вплине на число партій, що можуть увійти до Ради
Фото: Олександр Черненко (УНІАН)

У Раді підкреслили, що партія проходить у парламент, якщо має підтримку і долає прохідний бар’єр

Ухвалення нового виборчого кодексу за відкритими списками не зменшить кількість політичних партій, які зможуть увійти до складу Верховної ради. Про це повідомив голова робочої групи з напрацювання виборчого кодексу Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп зазначив, що за закритими списками персональний склад формується самою політичною партією. У випадку ж формування за відкритими - на склад впливає виборець.

"Існує ілюзія, що виборчий кодекс за відкритими списками приведе якісь нові партії, а якісь забере. Це не так. Якщо партія має підтримку і долає прохідний бар’єр, то вона проходить у парламент. А нова ця партія чи стара - неважливо. Тобто, якщо партія непопулярна і не має підтримки, то виборча система не дасть їй голоси, які б хороші люди там не були. От дивіться по соціології, хто проходить бар'єр, той пройде хоч за закритими, хоч за відкритими списками. Різниця у тому, що за закритими списками персональний склад формується самою партією. А за відкритими - на це впливає виборець", - пояснив Черненко.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету з питань правої політики і правосуддя Леонід Ємець заявив, що для прискорення прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками напередодні позачергових виборів до Верховної ради доповідачі від профільного комітету спробують у три рази скоротити обговорення поправок.

Як писало РБК-Україна, глава робочої групи з напрацювання нового виборчого кодексу Олександр Черненко заявив, що до документа представлений ряд поправок про введення електронного голосування.

Додамо також, серед поправок до нового виборчого кодексу є пропозиції ввести процедуру зміни місця голосування онлайн.

Крім того, раніше Ємець заявив, що в залі Верховної ради є близько 240 голосів за прийняття нового виборчого кодексу.

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