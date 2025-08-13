В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации: список населенных пунктов

В Донецкой области принудительно будут эвакуировать семьи с детьми из еще 14 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно начинают с:

Белозерской общины:

города Белозерское;

села Благодать;

села Боковое;

села Веселое Поле;

села Весна;

села Мировое;

села Нововодяное

Добропольской громады:

поселка Святогоровка;

села Викторовка;

села Бипивка;

села Копани;

села Нововикторивка;

села Новоукраинка;

села Степы.

Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находятся 1150 детей.

Глава ОВА дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

"Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности", - подчеркнул Филашкин.