В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации: список населенных пунктов
В Донецкой области принудительно будут эвакуировать семьи с детьми из еще 14 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
По словам Филашкина, обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно начинают с:
Белозерской общины:
- города Белозерское;
- села Благодать;
- села Боковое;
- села Веселое Поле;
- села Весна;
- села Мировое;
- села Нововодяное
Добропольской громады:
- поселка Святогоровка;
- села Викторовка;
- села Бипивка;
- села Копани;
- села Нововикторивка;
- села Новоукраинка;
- села Степы.
Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находятся 1150 детей.
Глава ОВА дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.
"Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности", - подчеркнул Филашкин.
Эвакуация в Донецкой области
Напомним, только в конце июля местные власти в Донецкой области решили расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
В частности, эвакуацию объявили в городе Доброполье, а также ряде населенных пунктов. Тогда там находилось более 900 детей.
В начале августа в Донецкой области расширили принудительную эвакуацию еще на 19 населенных пунктов.