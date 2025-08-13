ua en ru
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации: список населенных пунктов

Донецкая область, Среда 13 августа 2025 15:33
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации: список населенных пунктов Фото: в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Донецкой области принудительно будут эвакуировать семьи с детьми из еще 14 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно начинают с:

Белозерской общины:

  • города Белозерское;
  • села Благодать;
  • села Боковое;
  • села Веселое Поле;
  • села Весна;
  • села Мировое;
  • села Нововодяное

Добропольской громады:

  • поселка Святогоровка;
  • села Викторовка;
  • села Бипивка;
  • села Копани;
  • села Нововикторивка;
  • села Новоукраинка;
  • села Степы.

Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находятся 1150 детей.

Глава ОВА дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

"Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности", - подчеркнул Филашкин.

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, только в конце июля местные власти в Донецкой области решили расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

В частности, эвакуацию объявили в городе Доброполье, а также ряде населенных пунктов. Тогда там находилось более 900 детей.

В начале августа в Донецкой области расширили принудительную эвакуацию еще на 19 населенных пунктов.

