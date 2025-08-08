В Донецкой области расширили принудительную эвакуацию на 19 населенных пунктов

В Донецкой области семьи с детьми будут принудительно эвакуировать из еще 19 пунктов Лиманской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram .

По его словам, принудительную эвакуацию начинают из:

поселка Яровая;

села Брусовка;

села Волчий Яр;

села Дерилово;

села Диброва;

села Закитное;

села Каленики;

села Коровий Яр;

села Кривая Лука;

села Крымки;

села Лозовое;

села Озерное;

села Александровка;

села Среднее;

села Сосновое;

села Старый Караван;

села Рубцы;

села Щурово;

села Яцьковка.

Решение об эвакуации приняли во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Филашкин уточнил, что по состоянию на сейчас в этих населенных пунктах находятся 109 детей.

Провести эвакуацию поручили руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями. Также они должны будут обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.