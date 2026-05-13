Дроны летели с разных направлений, 20 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
В ночь на 13 мая Россия атаковала Украину 139 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
С вечера до утра россияне атаковали 139 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве десятки вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 13 мая Россия продолжила массированные атаки дронами по территории Украины. В результате ударов есть погибшие, пострадавшие, разрушения и перебои со светом.
В частности, в Харькове поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.
В Одесской области атакована промышленная инфраструктура.
В Полтаве враг бил по электроподстанции. После атаки дрона более 7 тысяч человек остались без света.
В Днепропетровской области в результате вражеской атаки погибли восемь человек, еще 11 пострадали.
