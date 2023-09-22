ВСУ истощают оккупантов, а возле Бахмута закрепляют на рубежах

Украинские воины продолжают наступательные действия на двух направлениях фронта, истощают врага. Вблизи Бахмута есть продвижение, ВСУ закрепляются на новых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева во время телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят потери врагу, истощают оккупантов и заставляют отходить с позиций.

Также ВСУ продолжают штурмы в районе южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Попытки россиян

"На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противники в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел", - сказал Ковалев.

Наши защитники сдержали штурмы оккупантов в районе Марьинки и Красногоровки, где враг в течение суток 12 раз пытался атаковать. Также ВСУ держат оборону на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, оккупанты попытались вернуть позиции у Малой Токмачки и Роботино в Запорожской области, но безуспешно.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия, сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

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