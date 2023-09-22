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В ВСУ рассказали о продвижении на юге от Бахмута, враг потерял танк и систему "Пион"

Бахмутский район, Пятница 22 сентября 2023 18:35
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В ВСУ рассказали о продвижении на юге от Бахмута, враг потерял танк и систему "Пион" Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на юге от Бахмута. Там им удалось закрепиться на новых рубежах и уничтожить танк россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

"Продолжаются интенсивные боевые действия на восточном направлении, за минувшие сутки противник более 1 100 раз обстреливал позиции наших защитников. В частности на Бахмутском направлении 534 раза применял артиллерию различных калибров. Также состоялось 6 авиаударов и 8 боевых столкновений", - говорится в заявлении.

Евлаш сказал, что нашим защитникам удалось ликвидировать более 200 оккупантов. Однако противник и дальше пытается отбивать свои утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки.

Наступление ВСУ продолжается

По его словам, наши военные продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы исключить прорыв обороны на этом направлении и продолжают наступательные действия на южном фланге Бахмута.

"В частности уничтожаем и тяжелую технику противника, танки, артиллерию. Так за минувшие сутки нам удалось уничтожить один танк, две боевые бронированные машины также удалось артиллерийскую 203 миллиметровую установку "Пион", - сказал Евлаш.

Отдельно он подчеркнул, что ВСУ уничтожили шесть складов с боеприпасами, а кроме этого был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами по которому был нанесен удар и в результате чего он был уничтожен.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Евлаш сообщал, что ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, что значительно усложнило логистику вражеских войск.

Недавно военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что когда ВСУ перережут трассу "Горловка – Бахмут", оккупантам придется использовать другие дороги, что увеличит плечо логистики.

В то же время британская разведка отмечала, что освобождение Клещиевки и Андреевки приблизило ВСУ к одному из основных маршрутов поставки в Бахмут.

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