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Пограничники уничтожили дронами блиндажи с оккупантами на Харьковском направлении (видео)

Харьковская область, Пятница 21 июня 2024 12:03
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Пограничники уничтожили дронами блиндажи с оккупантами на Харьковском направлении (видео) Фото: ГПСУ уничтожила билндажи с оккупантами на Харьковском направлении (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

"FPV-дронами пограничники "Стальной границы" поразили 2 блиндажа противника с личным составом на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Согласно видео, вражеские позиции размещались в лесополосах. Впрочем, несмотря на это, украинские защитники выследили и уничтожили обустроенные позиции оккупантов.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, накануне пограничники уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala с помощью FPV-дрона.

Кроме того, украинские пограничникиуничтожили живую силу кафиров на Северском направлении и поразили их позиции.

Вчера мы рассказывали, как пограничники поразили вражеский расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке.

Также бойцы ГНСУ провели серию успешных ударов по инженерному обустройству позиций оккупантов.

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