Пограничники уничтожили дронами блиндажи с оккупантами на Харьковском направлении (видео)

Фото: ГПСУ уничтожила билндажи с оккупантами на Харьковском направлении (GettyImages)

Украинские пограничники нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.