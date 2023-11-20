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Пограничники сбили дрон-камикадзе под Бахмутом

Понедельник 20 ноября 2023 16:26
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Пограничники сбили дрон-камикадзе под Бахмутом Иллюстративное фото: пограничники сбили дрон-камикадзе под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники смогли при помощи стрелкового оружия уничтожить дрон-камикадзе российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, при помощи беспилотника враг пытался ударить по позициям пограничников.

Пограничники сбили дрон-камикадзе под БахмутомФото: пограничники сбили дрон оккупантов под Бахмутом (dpsu.gov.ua)

"Но, благодаря четкой и умелой стрельбе по воздушной цели из стрелкового оружия, полет дрона-убийцы был прекращен", - уточняют в ГПСУ.

При этом там добавили, что дрон оккупантов взорвался в воздухе и разлетелся вдребезги.

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают российскую военную технику.

В частности, вчера, 19 ноября, нашим бойцам удалось сбить еще девять вражеских беспилотников.

Также они сумели подбить четыре танка оккупантов и две боевых бронированных машины.

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