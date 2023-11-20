Пограничники сбили дрон-камикадзе под Бахмутом
Украинские пограничники смогли при помощи стрелкового оружия уничтожить дрон-камикадзе российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
По информации ГПСУ, при помощи беспилотника враг пытался ударить по позициям пограничников.
Фото: пограничники сбили дрон оккупантов под Бахмутом (dpsu.gov.ua)
"Но, благодаря четкой и умелой стрельбе по воздушной цели из стрелкового оружия, полет дрона-убийцы был прекращен", - уточняют в ГПСУ.
При этом там добавили, что дрон оккупантов взорвался в воздухе и разлетелся вдребезги.
Уничтожение техники россиян
Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают российскую военную технику.
В частности, вчера, 19 ноября, нашим бойцам удалось сбить еще девять вражеских беспилотников.
Также они сумели подбить четыре танка оккупантов и две боевых бронированных машины.
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