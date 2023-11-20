ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники збили дрон-камікадзе під Бахмутом

Понеділок 20 листопада 2023 16:26
UA EN RU
Прикордонники збили дрон-камікадзе під Бахмутом Ілюстративне фото: прикордонники збили дрон-камікадзе під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники змогли за допомогою стрілецької зброї знищити дрон-камікадзе російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, за допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників.

Прикордонники збили дрон-камікадзе під БахмутомФото: прикордонники збили дрон окупантів під Бахмутом (dpsu.gov.ua)

"Але, завдяки чіткій та вправній стрільбі по повітряній цілі зі стрілецької зброї, політ дрона-вбивці було припинено", - уточнюють у ДПСУ.

При цьому там додали, що дрон окупантів вибухнув у повітрі і розлетівся вщент.

Знищення техніки росіян

Нагадаємо, українські військові щодня знищують російську військову техніку.

Зокрема, вчора, 19 листопада, нашим бійцям вдалося збити ще дев'ять ворожих безпілотників.

Також вони зуміли підбити чотири танки окупантів та дві бойові броньовані машини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут ДПСУ Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника
Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника
DAILY
Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи
Руслана ВеличкоВ.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи