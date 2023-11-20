Более 600 оккупантов и 4 танка. Генштаб обновил потери россиян в Украине
Фото: украинские военные (GettyImages)
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 4 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - 319210 (+640) человек ликвидировано;
- танков - 5439 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 10168 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 7748 (+4) ед.;
- РСЗО - 899 (+1) ед.;
- средства ПВО - 588 ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5757 (+2) ед.;
- крылатые ракеты - 1563 ед.;
- корабли/катера - 22 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10127 (+7) ед;
- специальная техника - 1091 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.
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