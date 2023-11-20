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Более 600 оккупантов и 4 танка. Генштаб обновил потери россиян в Украине

Понедельник 20 ноября 2023 07:52
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Более 600 оккупантов и 4 танка. Генштаб обновил потери россиян в Украине Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 4 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - 319210 (+640) человек ликвидировано;
  • танков - 5439 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10168 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 7748 (+4) ед.;
  • РСЗО - 899 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 588 ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5757 (+2) ед.;
  • крылатые ракеты - 1563 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10127 (+7) ед;
  • специальная техника - 1091 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.

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