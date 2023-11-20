Более 600 оккупантов и 4 танка. Генштаб обновил потери россиян в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 4 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.