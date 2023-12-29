Пограничники на Запорожском направлении ударили FPV-дроном по россиянам (видео)

Архивное фото: пограничники на Запорожском направлении ударили FPV-дроном по россиянам (Getty Images)

Силы обороны Украины на Запорожском направлении обнаружили позиции россиян и ударили по ним с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"На Запорожском направлении "птички" пограничников обнаружили вражескую позицию", - говорится в заявлении. Отмечается, что скорректировав FPV-дрон, одним точным ударом бойцы ГПСУ поразили огневую точку захватчиков. Пограничники добавили, что двух оккупантов удалось ликвидировать. Силы обороны Украины уничтожают россиян Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 29 декабря, составили 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 357 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 36 БПЛА и 26 артсистем. За прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины уничтожили 76 единиц российской техники на Таврическом направлении. Потери террористов составили 442 человека.