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Прикордонники на Запорізькому напрямку вдарили FPV-дроном по росіянах (відео)

Запорізька область, П'ятниця 29 грудня 2023 21:38
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Прикордонники на Запорізькому напрямку вдарили FPV-дроном по росіянах (відео) Архівне фото: прикордонники на Запорізькому напрямку вдарили FPV-дроном по росіянах (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Запорізькому напрямку виявили позиції росіян і вдарили по них за допомогою FPV-дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"На Запорізькому напрямку "пташки" прикордонників виявили ворожу позицію", - йдеться в заяві.

Зазначається, що скорегувавши FPV-дрон, одним точним ударом бійці ДПСУ вразили вогневу точку загарбників.

Прикордонники додали, що двох окупантів вдалося ліквідувати.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 29 грудня, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 357 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 36 БПЛА та 26 артсистем.

Протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни знищили 76 одиниць російської техніки на Таврійському напрямку. Втрати терористів склали 442 людини.

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