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Десятки БПЛА и артсистем, 850 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки

Украина, Пятница 29 декабря 2023 08:11
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Десятки БПЛА и артсистем, 850 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 29 декабря (facebook com easternforce)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 29 декабря, составили 850 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 357520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 36 БПЛА и 26 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 357520 (+850) человек ликвидировано;
  • танков - 5953 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11033 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем - 8417 (+26) ед.;
  • РСЗО - 938 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 620 (+3) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6539 (+36) ед.;
  • крылатые ракеты - 1620 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11215 (+35) ед.;
  • специальная техника - 1254 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины сдерживают врага на Авдеевском направлении и продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений. В частности, по информации Института изучения войны, ВСУ продвинулись вблизи Бахмута юго-восточнее Клещиевки и продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

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