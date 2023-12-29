Десятки БПЛА и артсистем, 850 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 29 декабря (facebook com easternforce)

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 29 декабря, составили 850 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 357520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 36 БПЛА и 26 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 357520 (+850) человек ликвидировано;

танков - 5953 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 11033 (+18) ед.;

артиллерийских систем - 8417 (+26) ед.;

РСЗО - 938 (+3) ед.;

средства ПВО - 620 (+3) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6539 (+36) ед.;

крылатые ракеты - 1620 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11215 (+35) ед.;

специальная техника - 1254 (+7) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины сдерживают врага на Авдеевском направлении и продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений. В частности, по информации Института изучения войны, ВСУ продвинулись вблизи Бахмута юго-восточнее Клещиевки и продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.