Пограничники обнаружили останки двух людей в Карпатах: детали

Среда 27 августа 2025 15:07
Пограничники обнаружили останки двух людей в Карпатах: детали Фото: Пограничники нашли в Карпатах останки двух людей, документов не обнаружено (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские пограничники обнаружили останки двух человек во время патрулирования на украинско-румынском участке государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным ведомства, сначала наряд наткнулся на фрагменты поврежденного и неполного человеческого скелета.

Рядом лежали остатки одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумка.

Впоследствии в горной местности пограничники нашли еще один скелет. Никаких документов, которые позволили бы идентифицировать личность, поблизости не обнаружили.

Фото: в Карпатах пограничники обнаружили останки двух людей (t.me/DPSUkr)

Информацию о находке передали в Национальную полицию, которая должна установить личности погибших и обстоятельства их смерти.

Напомним, что в отеле города Краков (Польша) нашли тела двух мужчин. Один из них является гражданином Украины.

Как выяснили следователи, одним из погибших оказался 58-летний гражданин Украины, который проживал в этом номере в течение последних двух лет.

Также в польском селе Рокицины арестовали мужчину и семейную пару по подозрению в убийстве украинского заробитчанина.

