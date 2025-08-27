Прикордонники виявили рештки двох людей у Карпатах: деталі

Фото: Прикордонники знайшли в Карпатах рештки двох людей, документів не виявлено (Getty Images)

Українські прикордонники виявили останки двох осіб під час патрулювання на українсько-румунській ділянці державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужба.

За даними відомства, спершу наряд натрапив на фрагменти пошкодженого та неповного людського скелета. Поряд лежали залишки одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумка. Згодом у гірській місцевості прикордонники знайшли ще один скелет. Жодних документів, які дозволили б ідентифікувати особу, поблизу не виявили. Фото: у Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей (t.me/DPSUkr) Інформацію про знахідку передали до Національної поліції, яка має встановити особи загиблих та обставини їхньої смерті.